Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 4 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 212 человек. Общее число заболевших – 17 790 человек. Выздоровели – 12 371.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+5), Пикалево (+1).
Волосовский район: Волосово (+3), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+2), Зимитицы (+1), Рабитицы (+1).
Волховский район: Волхов (+5), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2), Ульяшево (+1).
Всеволожский район: Всеволожск (+14), Кудрово (+3), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+2), деревня Старая (+4), Вартемяги (+1), Романовка (+4), Бугры (+6), Агалатово (+4), Заневка (+1), Елизаветинка (+1), Плинтовка (+1).
Выборгский район: Выборг (+11), Глебычево (+1), поселок Советский (+2), Селезнево (+1), Соколинское (+1), Каменка (+2), Толоконникова (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+13), пгт Тайцы (+3), Высокоключевой (+1), пгт Сиверский (+1), Батово (+1), Коммунар (+2), Большое Рейзино (+1), Корпикюля (+1), Пудость (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+8).
Киришский район: Кириши (+10), Будогощь (+1).
Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Сологубовка (+1), пгт Павлово (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Яровщина (+2).
Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+2), Гостилицы (+2), Лаголово (+1), Дятлицы (+1), Пеники (+1), Лебяжье (+1), Разбегаево (+1).
Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+2), Толмачево (+1), Серебрянский (+1).
Подпорожский район: Никольское (+3), Подпорожье (+3), Важины (+1), Плотично (+1).
Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+2), поселок при станции Громово (+1), Мичуринское (+2), Кривко (+1), Суходолье (+1), поселок при станции Петяярви (+1), Красноозерное (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+11).
Тихвинский район: Тихвин (+9).
Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+1), Тельмана (+2), город Никольское (+1), Новолисино (+2), Форносово (+1), Лисино-Корпус (+1).