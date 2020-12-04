Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 4 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 212 человек. Общее число заболевших – 17 790 человек. Выздоровели – 12 371.

Бокситогорский район : Бокситогорск (+5), Пикалево (+1).

Волосовский район : Волосово (+3), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+2), Зимитицы (+1), Рабитицы (+1).

Волховский район : Волхов (+5), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+2), Ульяшево (+1).

Всеволожский район : Всеволожск (+14), Кудрово (+3), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+2), деревня Старая (+4), Вартемяги (+1), Романовка (+4), Бугры (+6), Агалатово (+4), Заневка (+1), Елизаветинка (+1), Плинтовка (+1).

Выборгский район : Выборг (+11), Глебычево (+1), поселок Советский (+2), Селезнево (+1), Соколинское (+1), Каменка (+2), Толоконникова (+1).

Гатчинский район : Гатчина (+13), пгт Тайцы (+3), Высокоключевой (+1), пгт Сиверский (+1), Батово (+1), Коммунар (+2), Большое Рейзино (+1), Корпикюля (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район : Кингисепп (+8).

Киришский район : Кириши (+10), Будогощь (+1).

Кировский район : Кировск (+1), Шлиссельбург (+4), Отрадное (+1), Сологубовка (+1), пгт Павлово (+1).

Лодейнопольский район : Лодейное Поле (+6), Яровщина (+2).

Ломоносовский район : Русско-Высоцкое (+2), Гостилицы (+2), Лаголово (+1), Дятлицы (+1), Пеники (+1), Лебяжье (+1), Разбегаево (+1).

Лужский район : Луга (+4), Заклинье (+2), Толмачево (+1), Серебрянский (+1).

Подпорожский район : Никольское (+3), Подпорожье (+3), Важины (+1), Плотично (+1).

Приозерский район : Приозерск (+3), Сосново (+2), поселок при станции Громово (+1), Мичуринское (+2), Кривко (+1), Суходолье (+1), поселок при станции Петяярви (+1), Красноозерное (+1).

Сланцевский район : Сланцы (+11).

Тихвинский район : Тихвин (+9).