В Ленобласти выявили 212 новых зараженных коронавирусом 4 декабря

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 212 человек, в Санкт-Петербурге — у 3 694. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 20 ноября.

За указанный период в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса (2 402 949), зафиксировано 569 летальных исходов (42 176). При этом полностью выздоровели 28 901 человек (1 888 752).

Напомним, с сегодняшнего дня, 4 декабря, в Петербурге вводятся новые ограничения по COVID-19. Они коснутся аквапарков и океанариумов, торговых центров и мероприятий. Помимо этого, с 30 декабря по 10 января в городе не будут работать все кафе, бары и рестораны.