В Больших Горках обустроят остановку по запросу местных жителей  

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, жители деревни Большие Горки Ломоносовского района попросили Александра Дрозденко обустроить остановку.

На запрос ответили ответственные сотрудники областного комитета по дорожному хозяйству.

Гатчинское ДРСУ 20 октября 20Ленинградская область20 года завершило комплекс работ по переустройству автобусной остановки с установкой автопавильона в Больших Горках Ломоносовского района на региональной автодороге «Стрельна-Кипень-Гатчина».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Роспотребнадзор проверяет работу сталелитейной печи в Гатчине после обращения жителей.