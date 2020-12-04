В поликлинике Волосово поставят подъемник после обращения к Дрозденко

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, жители Волосово Ломоносовского района попросили Александра Дрозденко обустроить городскую поликлинику.

По словам граждан, травматология и рентген-кабинет расположены на втором этаже. Из-за отсутствия лифта некоторые пациенты испытывают неудобства. Обратившиеся поинтересовались, можно ли перевести кабинеты на первый этаж или организовать подъемник?

На вопрос ответили ответственные сотрудники областного комитета по здравоохранению.

Решается вопрос о приобретении в поликлинику подъемника. После подбора модели с соответствующими характеристиками деньги на него будут выделены по госпрограмме «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» в 2021 году.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Больших Горках обустроят остановку по запросу местных жителей.