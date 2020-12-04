Дороги в поселке Починок содержаться в удовлетворительном состоянии

В ходе прямой линии, проходившей 5 октября 2020 года, жители поселка Починок Приозерского района попросили у Александра Дрозденко организовать поддержку дорог в нормативном состоянии.

На запрос ответили ответственные сотрудники администрации Приозерского района.

В соответствии с техническим заданием, при содержании автомобильных дорог предусмотрен комплекс мероприятий, в том числе планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером и ямочный ремонт отсевом. По данным чиновников, дороги в поселке Починок – «в удовлетворительном состоянии».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Больших Горках обустроят остановку по запросу местных жителей после обращения к Александру Дрозденко.