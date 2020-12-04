Ученые из четырех вузов Петербурга получат мегагранты правительства России

Автор: Сергей Агутин
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Ученые из ИТМО, ЛЭТИ, СПбГУ и Института проблем машиноведения РАН выиграли восьмой конкурс проектов для программ мегагрантов.

Всего в рамках конкурса были поданы 400 заявок со всей России. Отобраны 43 лучших проекта. Среди них семь – из Санкт-Петербурга.

На грантовые средства в городе будут организованы лаборатории мирового уровня. А сами ученые смогут проводить исследования в области экологии, наук о Земле, математики, нанотехнологий, физики, механики, машиностроения, искусствоведения и здоровья.

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04.12.2020 48
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