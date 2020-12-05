В Ленобласти появилась еще одна дружина юных пожарных

Всего в Ленобласти работают 58 дружин юных пожарных.

В пятницу, 4 декабря, в Рабитицкой начальной школе прошла торжественная церемония посвящения в юные пожарные — “огнеборцами” стали 14 первоклассников. Ребята прочитали клятву юных пожарных, после сотрудники ПЧ №119 Волосовского района вручили им удостоверения, значки членов “Дружины юных пожарных” и форменные кепки.

Стоит отметить, что юные пожарные на базе пожарных частей проходят обучение, участвуют в тренировках, соревнованиях и слетах. МНогие выпускники дружин продолжают свое образование в пожарно-спасательном колледже.