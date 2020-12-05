Автомобиль насмерть сбил женщину под Бокситогорском

Смертельное ДТП произошло вечером 4 декабря на 385-ом километре автодороги А-114 Вологда-Тихвин в Бокситогорском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 48-летняя женщина попыталась перебежать проезжую часть, но попала под колеса машины «ВАЗ-2110», за рулем находился 23-летний водитель. От полученных травм женщина скончалась на месте. Проводится проверка.