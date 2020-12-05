В Сосновом Бору появится новое место для досуга — фото

Автор: Гузель Галимова
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Планируется, что все работы будут завершены до 20 декабря 2020 года.

На сегодняшний день подрядчик завершил работу по подготовке основания площадки. В ближайшее время приступит к укладке покрытия и установке детского и спортивного оборудования.

В Сосновом Бору появится новое место для досуга - фото Сосновый Бор, Ленобласть, досуг, благоустройство
В Сосновом Бору появится новое место для досуга - фото Сосновый Бор, Ленобласть, досуг, благоустройство

 

Добавляется, что проект площадки для детей и занятий спортом на берегу реки Коваш вошел в число победителей конкурса социально значимых проектов «Новая территория общественного самоуправления».

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03.12.2020 117
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