В поселке Лебяжье благоустроили «Птичью площадь»

«Птичья площадь» — центральная площадь города включает территорию для детских игр в песочнице, активного отдыха и «птичьи домики»

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, в домиках поселятся птицы, которых своими руками сделают ребята. А к Новому году на площади будет установлена праздничная елка.

«Один из лучших проектов этого года. Качество реализации обеспечил достойный проект, наличие авторского надзора, слаженная работа администрации, центра и подрядной организации. Это пример того, какие общественные пространства можно создавать даже при небольшом бюджете», — комментирует директор Центра компетенций Ленобласти по развитию городской среды Екатерина Манжула.

Работы проведены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект был разработан Центром компетенций Ленинградской области под руководством Аниты Поповой.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.