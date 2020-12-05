Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 5 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 214 человек. Общее число заболевших – 18 004 человек. Выздоровели – 12 932.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+9).

Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Большая Вруда (+1).

Волховский район: Волхов (+5), Кисельня (+2), Вындин Остров (+1), Ульяшево (+1).

Всеволожский район: Мурино (+5), В севоложск (+6), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+5), Сертолово (+1), Старая (+2), Вартемяги (+1), Романовка (+2), Бугры (+6), Гарболово (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+1), массив Белоостров (+1), Павлово (+1), ДНП Удачное (+1).

Выборгский район: Выборг (+15), Светогорск (+1), Житково (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+8), пгт Тайцы (+1), Сиверский (+2), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+3), Кургино (+1), Пригородный (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Ивангород (+4).

Киришский район: Кириши (+11).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Синявино (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Алеховщина (+1), Яровщина (+1), Тервеничи (+1).

Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Новоселье (+1), Низино (+1), Горбунки (+1), Виллози (+1), Лебяжье (+1), Разбегаево (+1), Пикколово (+1), Малое Карлино (+1).

Лужский район: Луга (+5), Турово (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+7).

Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+1), Снегиревка (+1), Кузнечное (+7), Плодовое (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+2), Ларионово (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+9), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+12), Сарка (+1).