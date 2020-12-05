Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 5 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 214 человек. Общее число заболевших – 18 004 человек. Выздоровели – 12 932.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+9).
Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Большая Вруда (+1).
Волховский район: Волхов (+5), Кисельня(+2), Вындин Остров (+1), Ульяшево (+1).
Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+6), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+5), Сертолово (+1), Старая (+2), Вартемяги (+1), Романовка (+2), Бугры (+6), Гарболово (+2), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+1), массив Белоостров (+1), Павлово (+1), ДНП Удачное (+1).
Выборгский район: Выборг (+15), Светогорск (+1), Житково (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+8), пгт Тайцы (+1), Сиверский (+2), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+3), Кургино (+1), Пригородный (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Ивангород (+4).
Киришский район: Кириши (+11).
Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Синявино (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Алеховщина (+1), Яровщина (+1), Тервеничи (+1).