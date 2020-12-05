На Невском проспекте автомобиль сбил лежавшего посреди дороги пьяного мужчину — видео

Сегодня утром, 5 декабря, около дома №44 по Невскому проспекту автомобиль сбил 41-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Перед ДТП мужчина отдыхал в ночном клубе, который работал несмотря на коронавирусные ограничения. Выпив лишнего, мужчина стал вести себя агрессивно, поэтому охранник и выгнал его из заведения на улицу, вдогонку брызнул в лицо из газового баллончика. От бара он ушел недалеко — добрел до Невского проспекта и лег на проезжую часть.