6 декабря на пяти федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 6 декабря будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 68-74, 79-81 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка СВЭ в РП.
А-181 «Скандинавия»:
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая);
- км 152 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 660 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 107 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт в/о лотков.