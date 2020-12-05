6 декабря на пяти федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 6 декабря будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 68-74, 79-81 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка СВЭ в РП.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая);
  • км 152 ограничение скорости движения в сторону Финляндии с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 660 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 107 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт в/о лотков.
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