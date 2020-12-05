6 декабря на пяти федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 68-74, 79-81 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка СВЭ в РП.