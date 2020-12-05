В Бокситогорске задержали подозреваемого в убийстве 60-летней женщины

Полиция задержала подозреваемого в убийстве пенсионерки, тело которой обнаружили 1 декабря в квартире по улице Красных Следопытов в Бокситогорске.

По предварительной версии убийство произошло еще в ноябре. Следователи предполагают, что 41-летний мужчина убил свою 60-летнюю знакомую во время ссоры, ударив ее ножом в шею. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемый ранее уже сидел в тюрьме за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба следкома Ленобласти.