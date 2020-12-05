Легковушка съехала в кювет и влетела в дерево под Гатчиной, пассажир погиб

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Серьезное ДТП произошло ночью 5 декабря на 41 километре дороги «Кемполово-Тосно-Шапки» в Гатчинском районе Ленобласти. 

По предварительным данным, автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 43-летний житель Гатчины, вылетел в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. В результате 62-летний пассажир погиб на месте. Водителя и его 48-летнюю пассажирку доставили в больницу. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, водитель ушел из приемного покоя до осмотра врачей.

Вам будет интересно
Легковушка съехала в кювет и влетела в дерево под Гатчиной, пассажир погиб пассажир погиб, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район
Автомобиль насмерть сбил женщину под Бокситогорском
Смертельное ДТП произошло вечером 4 декабря на 385-ом километре автодороги А-114 Вологда-Тихвин в Бокситогорском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД...
05.12.2020 77

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

 

Автор