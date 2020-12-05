Легковушка съехала в кювет и влетела в дерево под Гатчиной, пассажир погиб

Серьезное ДТП произошло ночью 5 декабря на 41 километре дороги «Кемполово-Тосно-Шапки» в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 43-летний житель Гатчины, вылетел в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. В результате 62-летний пассажир погиб на месте. Водителя и его 48-летнюю пассажирку доставили в больницу. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, водитель ушел из приемного покоя до осмотра врачей.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.