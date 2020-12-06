Число пассажиров петербургской подземки снизилось на 40% — власти

Ежедневное число пассажиров Петербургского метрополитена снизилось на 40% по сравнению с 2019 годом, сообщает аппарат вице-губернатора Максима Соколова.

«Сегодня городской общественный транспорт перевозит на 35% меньше пассажиров по сравнению с показателями 2019 года. Если сравнивать ежедневное количество пассажиров в метрополитене по отношению к прошлому году, то уменьшение пассажиропотока составляет около 40%», — говорится в сообщении.

Как отмечают городские власти, на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации предприятия общественного транспорта «исправно соблюдают» все санитарные нормы. Так, поручни эскалаторов в метрополитене, входные двери вестибюлей, а также кассовые окна и автоматы для продажи проездных документов каждые 2 часа обрабатываются санитайзерами. Дезинфекцию проходят и металлические жетоны, которые действуют в подземке наравне с электронными билетами.

«Сотрудники подземки ежедневно моют жетоны специальным раствором. Для обработки вагонов используется генератор «холодного тумана», благодаря чему антибактериальное средство проникает в самые труднодоступные места», — информирует администрация Санкт-Петербурга.

Власти констатируют, что пассажиры стали более ответственно относиться к своему здоровью, используя маски и перчатки, как это предписано ограничениями по коронавирусу. При этом рейды по выявлению нарушителей масочного режима в общественном транспорте каждый день охватывают до 70 различных маршрутов.

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За последние 2 месяца в отношении пассажиров метрополитена составлено более 600 соответствующих протоколов, наземного городского транспорта, исключая железную дорогу – более 350 протоколов.