Подросток подозревается в убийстве своей бабушки в Санкт-Петербурге

Подросток 16 лет подозревается в убийстве своей 71-летней бабушки в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.

«Третьего декабря в квартире одного из домов, расположенного по проспекту Юрия Гагарина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 16-летний подросток нанёс телесные повреждения, повлекшие смерть своей бабушки, 1949 года рождения, которая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемый сам пришёл в полицию на следующий день после преступления.

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