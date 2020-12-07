На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 7 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 68-74, 79-81 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка СВЭ в РП.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 660 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт ПЧ.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 107км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка в/о лотков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт ПЧ.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая);
- км 145 (тран. развязка) ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.