Врач объяснила, чем отличается потеря обоняния при COVID-19 и ОРВИ

По словам врача-терапевта Елены Сельковой, потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении COVID-19.

Потеря обоняния в той или иной мере характерна для простуды из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. Однако при заболевании COVID-19 человек теряет обоняние, не испытывая заложенности носа.

«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания», – рассказывает врач.

Также заразившиеся COVID-19 до потери обоняния и вкуса могут испытывать сухость и неприятные ощущения в носу.