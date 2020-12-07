Врач объяснила, чем отличается потеря обоняния при COVID-19 и ОРВИ

По словам врача-терапевта Елены Сельковой, потеря обоняния не всегда свидетельствует о заражении COVID-19.
Потеря обоняния в той или иной мере характерна для простуды из-за отека слизистой оболочки носа или при острой аллергии. Однако при заболевании COVID-19 человек теряет обоняние, не испытывая заложенности носа.
«Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания», – рассказывает врач.
Также заразившиеся COVID-19 до потери обоняния и вкуса могут испытывать сухость и неприятные ощущения в носу.
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19.10.2020 1552