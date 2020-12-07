Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовили в Министерстве финансов. Вступить в силу изменения могут в 2021 году.

В соответствии с предложенными поправкам, для получения вычетов россиянину нужно будет только подать заявление в личном кабинете. Процедура сбора справок и составления декларации упраздняется.

Формирование пакета документов и проверка права на льготу будет производиться автоматически. Такой подход должен облегчить жизнь россиянам, а также снять «бумажную» нагрузку с государственных институтов.