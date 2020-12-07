На роднике в Выборге ремонтируют трубу по просьбе жителей 

Жители Выборга обратились в районную администрацию с жалобами на воду с песком из городского родника.
В ответ на обращения 7 декабря на городском роднике, расположенном на Светогорском шоссе, организованы технические работы. В планах общий ремонт и очистка трубы, подающей воду. На период работ жителей Выборга просят воздержаться от пользования источником.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Евросоюз возьмет на себя 80% расходов при строительстве новой трассы от Выборга до МАПП «Брусничное» стоимостью €1 млн.
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07.12.2020 98