Деньги, которые меценат из Франции завещал эрмитажным котам, пойдут на ремонт их обиталища

Средства, которые меценат из Франции завещал эрмитажным котам, предполагается израсходовать на ремонт музейных подвалов, где они обитают, сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее в декабре он рассказывал о французском меценате, который упомянул эрмитажных котов в своём завещании, оставив в их пользу «небольшую сумму».

«Как мы будем расходовать эти деньги – решат коты вместе с теми, кто за ними ухаживает. Я думаю, есть возможность как-то обновить ту обстановку в подвале, в которой они живут…, сделать евроремонт», — рассказал Пиотровский на пресс-конференции в онлайн-режиме.

Он назвал поступок мецената «блестящим пиаром и для котов, и для благотворительности», не уточнив, сколько денег получат эрмитажные коты по завещанию.

При этом, как добавил Пиотровский, эрмитажные коты не обделены вниманием и российских благотворителей. Так, по его словам, бывший президент Российской академии наук Владимир Фортов, который скончался 29 ноября, был «постоянным другом» эрмитажных котов.

«Иногда даже он заезжал, будучи в Санкт-Петербурге, чтобы оставить (для них) деньги», — рассказал глава Эрмитажа.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезённого из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала «Указ о высылке ко двору котов». Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей.

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Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счёт животных пошёл на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими «сотрудниками». В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.