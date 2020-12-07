Предприниматели написали открытое письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Представители туристической индустрии Санкт-Петербурга пожаловались на грозящее им разорение из-за новогодних ограничений. Соответствующее обращение они адресовали губернатору Александру Беглову. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.

В открытом письме предприниматели подчеркнули, что из-за новых запретов туристы стали массово отказываться от поездок в Северную столицу, сдавать билеты и отменять бронь номеров. В связи с этим они попросили Беглова смягчить коронавирусные меры — в противном случае они рискуют разориться.

Ранее сообщалось, какие ограничения ввели в Санкт-Петербурге с 4 декабря.