Беглов не исключил переход средней и старшей школы на дистанционное обучение

Из-за тяжелого положения с коронавирусом губернатор рассматривает несколько вариантов решения проблемы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о судьбе школьников в связи с пандемией COVID-19. Правительство рассматривает несколько вариантов развития событий. Среди них – длинные каникулы и дистанционное обучение. В эфире «Радио России» он подчеркнул серьезность ситуации.

«Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5–11 классов», — заявил Беглов.