Суд обязал экс-сотрудника МВД выплатить государству 150 тысяч в Петербурге

Андрей Артемьев по время исполнения обязанностей застрелил человека. Мать погибшего в 2020 году через суд взыскала с МВД России 500 000 рублей в виде компенсации морального вреда.

Деньги взыскали с ведомства. Согласно ФЗ «О полиции», ведомство имеет право взыскать деньги с сотрудника полиции в регрессивном порядке. Теперь Андрей Артемьев должен выплатить МВД 150 000 рублей для возмещения вреда.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга под окнами многоэтажного жилого дома № 51 на Муринской дороге 7 декабря в 15:00 нашли труп 12-летнего мальчика.