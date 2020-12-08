Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 8 декабря

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 67,9 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,5 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 47,1 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 9 703 908 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 6 628 065 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 15 369 046 заболевших.

Вам будет интересно Названа причина отсутствия у некоторых людей симптомов коронавируса Сингапурские ученые выявили странную реакцию организма у пациентов, болеющих бессимптомно COVID-19. Исследователи определили, что все дело в иммунной реакции, которая активно... 07.12.2020 88

В России, по состоянию на утро на 8 декабря, число заразившихся коронавирусом составляло 2 488 912 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.