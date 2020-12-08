Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии превысило 500 человек

Как сообщал ivbg.ru, в Индии один человек умер и 315 госпитализированы из-за неизвестной болезни.

Люди с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы 5 декабря. К вечеру 6 декабря общее число заболевших достигло 315 человек. Один человек умер. Результаты тестов на COVID-19 отрицательные.

За прошедшие сутки количество заболевших возросло до 500 человек. К выявленным ранее характерным симптомам – обморокам, головокружению, головным болям и признакам эпилепсии – добавились рвота и боли в спине.

Возбудитель болезни не выявлен. Сутки назад не исключалось заражение из-за недоброкачественных продуктов. Основная версия на момент подготовки публикации – отравление хлорорганическими веществам, которые используются в регионе Элуру для борьбы с переносчиками малярии и лихорадки Денге.