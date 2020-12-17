На какую господдержку рассчитывать социальному предпринимателю Ленобласти

Правительство Ленобласти активно поддерживает предпринимателей, выбравших социальное направление деятельности. Среди мер поддержки: субсидии, льготная ипотека, обучение и консультации от Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти и его структурных подразделений. Подробности — в нашем материале.

Одним из первых предпринимателей, кто смог получить льготную ипотеку от Фонда стала Ольга Косых – руководитель центра нейрореабилитации в Сосновом Бору. Как рассказала Ольга, получить ипотеку оказалось несложно.

«О том, что появилась льготная ипотека, я узнала после того, как обратилась в Фонд за консультацией. Решение воспользоваться услугой возникло сразу. Для этого нужно было подготовить бизнес план, доказать свою финансовую состоятельность ну и подать заявку. Далее оставалось только дождаться результата рассмотрения», — отметила Ольга.

Получить на специальных льготных условиях можно до 5 миллионов рублей, сроком на два либо три года. Собственных средств надо вложить не меньше 20%. Ставка 2,1%! Два условия: помещение нужно использовать для деятельности в соцсфере, и сам предприниматель уже должен работать в этой отрасли. У Ольги, например, предприятие с медицинской лицензией уже имеется. Да, и далее оказывать необходимо именно заявленные первоначально в бизнес-плане услуги, иначе деньги потребуют вернуть.

Сейчас в приобретенном помещении площадью 150 квадратных метров завершен ремонт. В новом центре специалисты проводят реабилитацию детей и взрослых после инсультов, различных травм головного мозга, с вегето-сосудистыми и опорно-двигательными нарушениями.

Как рассказала руководитель центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти – структурного подразделения Фонда, оказывающего поддержку социально-ориентированным предпринимателям, София Парсаданян – несмотря на то, что социальное предпринимательство непростая сфера, тем не менее многие компании видят свое будущее именно в работе в этом направлении.

ЦИСС и является единым окном и точкой входа для социальных предпринимателей в экосистему мер господдержки. Например, в Ленобласти действуют субсидии, которые дают возможность предпринимателям возмещать от 70 до 90% своих затрат.

«У Фонда довольно информативный сайт. Любую информацию можно получить через социальные сети – достаточно написать в группу Фонда или ЦИСС в том же ВКонтакте. Главное, например, для получения субсидий — это следить за сроками приема документов», — отметила Ольга Косых.

По словам Софии Парсаданян, самыми популярными услугами у предпринимателей Ленобласти стали консультационные услуги. Так ЦИСС консультирует по вопросам маркетинга. На фоне того, что всеобщая диджитализация диктует современные правила ведения бизнеса, тесное взаимодействие с маркетологами Центра позволяет многим предпринимателям значительно улучшить свои показатели в сфере онлайн маркетинга. Помимо маркетинга, востребованы и консультации юриста, ведь далеко не каждая компания может себе позволить штатного юриста.

Также ЦИСС оказывает такие услуги, как методическая помощь и информационная поддержка, обучение руководителей и сотрудников, продвижение перспективных проектов и инноваций в социальной сфере. Получить подробную информацию можно по телефону 8 (812) 309 46 88 или через социальные сети ВКонтакте или Instagram

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