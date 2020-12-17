На какую господдержку рассчитывать социальному предпринимателю Ленобласти

Автор: Кира Нагорная
-
Поделиться

Правительство Ленобласти активно поддерживает предпринимателей, выбравших социальное направление деятельности. Среди мер поддержки: субсидии, льготная ипотека, обучение и консультации от Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти и его структурных подразделений. Подробности — в нашем материале.

Медицинский центр "МедиКО"
Фото предоставлено https://vk.com/mediko93179

Одним из первых предпринимателей, кто смог получить льготную ипотеку от Фонда стала Ольга Косых – руководитель центра нейрореабилитации в Сосновом Бору. Как рассказала Ольга, получить ипотеку оказалось несложно.

«О том, что появилась льготная ипотека, я узнала после того, как обратилась в Фонд за консультацией. Решение воспользоваться услугой возникло сразу.  Для этого нужно было подготовить бизнес план, доказать свою финансовую состоятельность ну и подать заявку. Далее оставалось только дождаться результата рассмотрения», — отметила Ольга.

Получить на специальных льготных условиях можно до 5 миллионов рублей, сроком на два либо три года. Собственных средств надо вложить не меньше 20%. Ставка 2,1%! Два условия: помещение нужно использовать для деятельности в соцсфере, и сам предприниматель уже должен работать в этой отрасли. У Ольги, например, предприятие с медицинской лицензией уже имеется. Да, и далее оказывать необходимо именно заявленные первоначально в бизнес-плане услуги, иначе деньги потребуют вернуть.

WhatsApp Image 2020-12-08 at 12.07.59
Фото: Ольга Косых

Сейчас в приобретенном  помещении площадью 150 квадратных метров завершен ремонт. В новом центре специалисты проводят реабилитацию детей и взрослых после инсультов, различных травм головного мозга, с вегето-сосудистыми и опорно-двигательными нарушениями.

Как рассказала руководитель центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ленобласти – структурного подразделения Фонда, оказывающего поддержку социально-ориентированным предпринимателям, София Парсаданян  – несмотря на то, что социальное предпринимательство непростая сфера, тем не менее многие компании видят свое будущее именно в работе в этом направлении.

Медицинский центр "МедиКО"
Фото предоставлено https://vk.com/mediko93179

ЦИСС и является единым окном и точкой входа для социальных предпринимателей в экосистему мер господдержки. Например, в Ленобласти действуют субсидии, которые дают возможность предпринимателям возмещать от 70 до 90% своих затрат.

«У Фонда довольно информативный сайт. Любую информацию можно получить через социальные сети – достаточно написать в группу Фонда или ЦИСС в том же ВКонтакте. Главное, например, для получения субсидий — это следить за сроками приема документов», — отметила Ольга Косых.
София ЦИСС
Фото: София Парсаданян

По словам Софии Парсаданян, самыми популярными услугами у предпринимателей Ленобласти стали консультационные услуги. Так ЦИСС консультирует по вопросам маркетинга. На фоне того, что всеобщая диджитализация диктует современные правила ведения бизнеса, тесное взаимодействие с маркетологами Центра позволяет многим предпринимателям значительно улучшить свои показатели в сфере онлайн маркетинга. Помимо маркетинга, востребованы и консультации юриста, ведь далеко не каждая компания может себе позволить штатного юриста.

Также ЦИСС оказывает такие услуги, как методическая помощь и информационная поддержка, обучение руководителей и сотрудников, продвижение перспективных проектов и инноваций в социальной сфере. Получить подробную информацию можно по телефону 8 (812) 309 46 88 или через социальные сети ВКонтакте или Instagram

На какую господдержку рассчитывать социальному предпринимателю Ленобласти ФПП ЛО, фонд поддержки предпринимательства ленобласть, субсидии для малого бизнеса ленобласть, РЦИ, Региональный Центр Инжиниринга, поддержка малого бизнеса ленобласть, поддержка ИП в 47 регионе, поддержка бизнеса ленинградская область, поддержка бизнеса в связи с коронавирусом, микрозаймы ленобласть, меры поддержки бизнеса, малый и средний бизнес ленобласть, государственная поддержка бизнеса ленобласть, бизнес связь поддержка ленобласть, 813.ru

Вы предприниматель, владелец или управленец бизнеса в 47 регионе или же только планируете им стать? Именно для Вас Фонд реализует меры поддержки бизнеса, в том числе, в условиях распространения коронавируса. Узнайте больше о возможностях Фонда и поддержке в рамках национального проекта «Мой бизнес» на официальном сайте.

Вам будет интересно
На какую господдержку рассчитывать социальному предпринимателю Ленобласти ФПП ЛО, фонд поддержки предпринимательства ленобласть, субсидии для малого бизнеса ленобласть, РЦИ, Региональный Центр Инжиниринга, поддержка малого бизнеса ленобласть, поддержка ИП в 47 регионе, поддержка бизнеса ленинградская область, поддержка бизнеса в связи с коронавирусом, микрозаймы ленобласть, меры поддержки бизнеса, малый и средний бизнес ленобласть, государственная поддержка бизнеса ленобласть, бизнес связь поддержка ленобласть, 813.ru
Льготные кредиты от АО «МСП Банк» доступны для приоритетных групп предпринимателей Ленобласти
Предприниматели «серебряного» возраста, женщины-предприниматели, люди с ограниченными возможностями могут получить кредиты по льготным ставкам от МСП Банка. В рамках государственной программы...
16.12.2020 351
Автор