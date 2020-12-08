Лжесотрудник банка украл 170 тысяч у пенсионерки из Киришей

В полицию Киришского района 4 декабря обратилась 76-летняя жительница Киришей. Ее обокрал лжесотрудник банка.

Пострадавшей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности «Почта Банка». Мошенник сказал пенсионерке, что с ее банковского счета пытаются незаконно снять деньги.

Чтобы обезопасить накопления, их якобы нужно перевести на «безопасный счет». Пожилая женщина поверила мошеннику и сообщила данные банковской карты. После этого с ее счета были списаны 170 тысяч рублей.