Лжесотрудник банка украл 170 тысяч у пенсионерки из Киришей

В полицию Киришского района 4 декабря обратилась 76-летняя жительница Киришей. Ее обокрал лжесотрудник банка.
Пострадавшей на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности «Почта Банка». Мошенник сказал пенсионерке, что с ее банковского счета пытаются незаконно снять деньги.
Чтобы обезопасить накопления, их якобы нужно перевести на «безопасный счет». Пожилая женщина поверила мошеннику и сообщила данные банковской карты. После этого с ее счета были списаны 170 тысяч рублей.
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