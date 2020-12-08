Во Мге при пожаре сгорел 77-летний мужчина

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 48 квадратных метров частного дома, расположенного на Советском проспекте в поселке Мга Кировского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 7 декабря в 20:04. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 20:53 – менее чем за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки мужчины. Также на месте найден паспорт на имя 77-летнего местного жителя.

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08.12.2020 19
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