В ходе испытаний у животных выработалось достаточное для борьбы с вирусом количество антител.
Российскую вакцину в виде йогурта, разработанную на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, опробовали на животных. Испытания прошли успешно, передает «РИА Новости».
«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови», — рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.