Российскую вакцину-йогурт опробовали на животных

Автор: Анастасия Щербакова
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В ходе испытаний у животных выработалось достаточное для борьбы с вирусом количество антител.

Российскую вакцину в виде йогурта, разработанную на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, опробовали на животных. Испытания прошли успешно, передает «РИА Новости».

«Иммунный ответ на слизистых лабораторных животных очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови», — рассказал руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) Александр Суворов.
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