В ходе испытаний у животных выработалось достаточное для борьбы с вирусом количество антител.

Российскую вакцину в виде йогурта, разработанную на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, опробовали на животных. Испытания прошли успешно, передает «РИА Новости».