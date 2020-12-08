Петербуржец, поучаствовавший в шоу «Давай поженимся», получил 13 лет колонии за педофилию

Житель Санкт-Петербурга, принявший два года назад участие в шоу «Давай поженимся», получил 13 лет колонии по делу о педофилии.

По версии следствия, 43-летний мужчина с июля по август 2019 года в квартире дома на проспекте Маршака неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней и 11-летней девочек, которые проживали в этом же доме и гуляли на детской площадке одни.

«Приговор: 13 лет строгого режима», — сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Вам будет интересно В Санкт-Петербурге задержали возможного серийного педофила По рассказу одной из жертв, мужчина прикинулся девочкой-подростком, заманил к себе девочку, избил её и растлил. По информации телеграмм-канала Mash на... 27.11.2020 307

Источник, знакомый с ходом следствия, сообщил, что приговор вынесен Руслану Казанцеву, который в 2018 году был героем ток-шоу «Давай поженимся». Как следовало из анонса передачи, Руслан был одним из трех претендентов на сердце девушки. Позиционировавший себя как владелец отеля, мужчина рассказывал, что на досуге посещает святые места и тренинги по развитию бизнеса, мечтает о высоком социальном статусе.