Аварийный мост на трассе “Петербург — Ручьи” в Ломоносовском районе отремонтируют в 2023 году

Мост на 49 километре дороги «Санкт-Петербург — Ручьи» планируют отремонтировать в 2023 году. Сейчас переправа находится в аварийном состоянии.
Сообщается, что первая трещина на мосту появилась еще в 2015 году. Сейчас там запрещен проезд большегрузов, однако многие водители игнорируют требования. Поэтому сейчас сотрудники ГИБДД организовали регулярное дежурство.
Как сообщает «Ленавтодор», состояние моста с каждым годом ухудшается, а в случае потенциального ЧП дорога до Соснового Бора станет проблематичной.
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01.12.2020 192