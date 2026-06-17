Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой о предоставлении семьям с детьми до трех лет 100 часов бесплатных услуг няни в год за счет средств господдержки. Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно инициативе, воспользоваться услугой можно будет через портал «Госуслуги» или органы социальной защиты населения. Помощь может предоставляться как для кратковременного присмотра за ребенком, так и для более длительного сопровождения, в зависимости от потребностей семьи.

К работе в рамках программы могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку.

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Борис Чернышов считает, что реализация этой меры поможет снизить нагрузку на родителей в сложный период воспитания ребенка, повысить качество жизни молодых семей и создать условия для сохранения психологического благополучия родителей и профилактики эмоционального выгорания.