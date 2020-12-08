Введенные из-за COVID-19 ограничения в школах и детсадах продлили до 2022 года

В России продлили санитарные правила по коронавирусу в школах, детских садах, лагерях и дошкольных учреждениях продлили до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Так, в учреждениях по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия. А расписание уроков и занятий будут составлены так, чтобы свести к минимуму контакты между детьми. Кроме того, за каждым классом закреплялся свой кабинет. У учителей и школьников перед началом занятий необходимо измерять температуру.

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Изначально прописанные в документе правила должны были действовать до 1 января 2021 года.