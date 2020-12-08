На рождественской ярмарке в Петербурге ограничат количество посетителей

В этом году из-за угрозы распространения COVID-19 рождественская ярмарка в Петербурге пройдет максимально безлюдно.

Ежедневно на Малую Садовую и Манежную площадь будут пускать не более 2,2 тысяч человек. В прошлом году, когда никаких запретов не было, каждый день туда приходило до 100 тысяч человек. Для посетителей будут доступны 48 точек торговли с продовольственными товарами и 35 точек с сувенирами. Все гуляния пройдут с соблюдением безопасности.

Ранее мы рассказывали, что ярмарка откроется 19 декабря и продлится до конца Рождественских праздников. В этом году мероприятие пройдет без катка и карусели.