Прокуратура заставила руководство фермы в Лосево выплатить зарплату работникам

Прокуратура Ленинградской области организовала проверку ООО «СХП Лосево» из-за невыплаты 20 сотрудникам зарплаты за октябрь 2020 года.
Задолженность предприятия перед работниками составила 652 700 рублей. Городской прокурор Выборга обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной зарплаты.
Также постановление об административном правонарушении и материалы проверки были направлены в областную Государственную инспекцию труда. После этого зарплата была выплачена в полной мере.
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08.12.2020 70