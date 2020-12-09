Прокуратура заставила руководство фермы в Лосево выплатить зарплату работникам

Автор: Сергей Агутин
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Прокуратура Ленинградской области организовала проверку ООО «СХП Лосево» из-за невыплаты 20 сотрудникам зарплаты за октябрь 2020 года.

Задолженность предприятия перед работниками составила 652 700 рублей. Городской прокурор Выборга обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной зарплаты.

Также постановление об административном правонарушении и материалы проверки были направлены в областную Государственную инспекцию труда. После этого зарплата была выплачена в полной мере.

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08.12.2020 70
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