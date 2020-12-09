Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с двумя важными праздниками в истории России

Глава региона Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Героев Отечества и Днем освобождения Тихвина, которые отмечаются сегодня, 9 декабря

Как отметил в своем поздравлении Александр Юрьевич, сегодня вся страна отмечает День Героев Отечества, что глубоко символично, так как 9 декабря в Ленобласти является также памятной датой ― Днем освобождения города Тихвина от немецко–фашистских захватчиков.

«Низкий поклон живущим ныне Героям Отечества и вечная память павшим: тем, кто отдал жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, кто погиб при выполнении служебного долга в послевоенные годы», — сказал Александр Юрьевич.

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Дрозденко подчеркнул, что в 2020 году, объявленном в Ленобласти Годом Победителей, мы не только отдаем дань огромного уважения поколению наших дедов и прадедов, но и доказываем: сегодня каждый из нас тоже способен на многое, способен бороться с суровыми вызовами времени, побеждать и быть достойным своих великих предков.

«В этот знаменательный день от всей души желаю ленинградцам крепкого здоровья, добра, мира и благополучия!», — подытожил свое поздравление глава региона.

Тихвин, история возникновения которого относится к 1773 году, является административным центром Тихвинского района Ленобласти. В 2010 году Тихвину было торжественно присвоено звание «Город воинской славы» — за то мужество, героизм его жителей, за стойкость и доблесть, которые его защитники проявили во время борьбы за независимость и свободу своего города и своего Отечества.

Напомним, что в декабре 1941 года финские войска не смогли соединиться с немецкой армией у города Тихвин благодаря бойцам из Подпорожья. Враг был отброшен, Тихвин освобожден. Также были сорваны планы финнов и немцев в летнем наступлении 1942 года на Ленинград в результате Апрельской наступательной операции на Свири. Исход Тихвинской операции повлиял на ход многих событий в тот самый трудный, первый год войны. В 2020 году, благодаря отваге бойцов из Подпорожья, город Подпорожье получил звание «Город воинской доблести«.