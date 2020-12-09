В Плоском горели 300 квадратных метров дома – жильцы были эвакуированы

Пожар охватил 300 квадратных метров дома, расположенного на улице Заводской в поселке Плоское Лужского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 8 декабря в 16:39. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 18:27.
Горевшее здание рассчитано на семь квартир. Из помещений эвакуированы пять человек. Решается вопрос об их временном размещении.
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09.12.2020 97