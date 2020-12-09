Более трети россиян рассчитывают получить новогоднюю премию

Получить премию на Новый год рассчитывают 37% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

37% опрошенных планируют потратить премию на новогодние подарки или отложить, еще 11% — на отдых или развлечения в праздничные дни. У 10% эти деньги уйдут на новогодний стол, 8% — на подарок для себя.

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В 2019 году премию получили 28% жителей страны, большинству из них — 63% — выплатили менее 15 тысяч рублей. Размер премий в этом году для большинства еще не известен, но надежды на такое поощрение от работодателя у россиян, согласно опросу, заметно выросли.