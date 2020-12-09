Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов России

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о гарантиях бывшим президентам России.
Закон устанавливает, что экс-президента нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать и обыскать. Неприкосновенность экс-главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, телефоны, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
Такой порядок выступает гарантией от необоснованных преследований и нападок, а также утверждает значимость роли главы государства в системе публичной власти. Об этом заявляют авторы инициативы депутаты Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Лишить неприкосновенности экс-президента смогут депутаты Госдумы. Для этого инициативу должны будут поддержать обе палаты парламента, Верховный и Конституционный суды России.