Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов России

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о гарантиях бывшим президентам России.

Закон устанавливает, что экс-президента нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать и обыскать. Неприкосновенность экс-главы государства распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, его транспортные средства, телефоны, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

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Такой порядок выступает гарантией от необоснованных преследований и нападок, а также утверждает значимость роли главы государства в системе публичной власти. Об этом заявляют авторы инициативы депутаты Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Лишить неприкосновенности экс-президента смогут депутаты Госдумы. Для этого инициативу должны будут поддержать обе палаты парламента, Верховный и Конституционный суды России.