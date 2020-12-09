“Меня убивают”: в Сестрорецке парень жестоко избил экс-возлюбленную и ее пожилую мать

Во вторник вечером, 8 декабря, в экстренные службы обратилась женщина, которая получила смс от коллеги о том, что в квартире на Советском проспекте в Сестрорецке их с матерью избивает ее бывший парень. К сообщению была прикреплена фотография избитой пенсионерки.

Выяснилось, что Ангелина год встречалась с Владом и на днях решила бросить его, потому что он пытался задушить ее. А вчера парень подкараулил ее с мамой, затащил в квартиру и начал жестоко избивать.

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65-летняя пенсионерка сейчас находится в тяжелом состоянии, у нее открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, лобной кости и костей носа. У ее 39-летней дочери — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом левой скулы и ушиб носа, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

21-летнего безработного местного жителя задержали. Составлен административный протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.