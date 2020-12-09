Уровень заболеваемости COVID в Санкт-Петербурге стабилен вторую неделю — Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в городе, где, по ее оценке, уровень заболеваемости коронавирусом стабилен уже вторую неделю.

«Уже вторую неделю уровень заболеваемости в городе стабилизирован. Но необходимо, чтобы в дальнейшем он снижался. Для этого все (ограничительные – ред.) меры и разработаны», — сказала Попова, чьи слова приводит пресс-служба администрации губернатора.

Как информируют городские власти, глава Роспотребнадзора отметила также, что ситуация в Санкт-Петербурге сегодня управляемая.