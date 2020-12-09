За 11 месяцев 2020 года Ленобласть перечислила в федеральный бюджет на 244 миллиона больше рублей, чем в минувшем году.

За 11 месяцев текущего года Ленинградская область пополнила федеральный бюджет на 2,2 миллиарда долларов — на 22 миллиона больше, нежели за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эти деньги удалось получить за счет использования местных лесов. При этом Ленобласть увеличила зачисляемый в федеральный бюджет доход от платы за использование лесов более чем на 12 %. По итогам прошлого года регион оказался на первом месте с рейтинге Рослесхоза по эффективности управления лесами.