В Мариинской больнице назвали условия для выписки пациента после COVID-19

В Мариинской больнице перечислили условия, необходимые для выписки пациента после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

Решение о выписке пациента принимают лечащий врач совместно с заведующим отделением, руководствуясь следующими критериями:

Температура ниже 37,5 °C.

Нет признаков недостаточности дыхательной системы (сатурация на воздухе не менее 95%).

Уровень С-реактивного белка – меньше 10.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что выписанный с коронавирусом мужчина умер по дороге из медучреждения в Санкт-Петербурге.