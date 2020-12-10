В Мариинской больнице назвали условия для выписки пациента после COVID-19

В Мариинской больнице перечислили условия, необходимые для выписки пациента после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.
Решение о выписке пациента принимают лечащий врач совместно с заведующим отделением, руководствуясь следующими критериями:
- Температура ниже 37,5 °C.
- Нет признаков недостаточности дыхательной системы (сатурация на воздухе не менее 95%).
- Уровень С-реактивного белка – меньше 10.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что выписанный с коронавирусом мужчина умер по дороге из медучреждения в Санкт-Петербурге.
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