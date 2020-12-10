В ФАС рассказали, когда и на сколько вырастут тарифы ЖКУ в России

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу, плата за ЖКУ вырастет не с 1 января 2021 года, а с 1 июля.

Средний размер платы в России увеличится на 4%. Точное число зависит от региона. В Ленинградской области индекс составит 3,4%. Подорожание затронет оплату за газ, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, вывоз мусора и электричество.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что уровень коррупции в Ленобласти с начала 2020 года снизился на 8%.