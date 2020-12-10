На владельцев работавших ночью баров возбудили уголовные дела в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал два уголовных дела после выявленных в городских барах нарушений ограничений по COVID-19.

Три бара на Рубинштейна принимали посетителей 5 декабря после 23:00. Это запрещено в соответствии с действующими коронавирусными ограничениями. Сотрудники заведений также не соблюдали меры безопасности.

Несмотря на то, что в Роспотребнадзоре приостановили работу баров, они самовольно возобновили работу с 5 по 9 декабря и продолжили нарушать ограничения по COVID-19.

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10.12.2020 65
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