На владельцев работавших ночью баров возбудили уголовные дела в Петербурге

Следственный комитет Санкт-Петербурга инициировал два уголовных дела после выявленных в городских барах нарушений ограничений по COVID-19.

Три бара на Рубинштейна принимали посетителей 5 декабря после 23:00. Это запрещено в соответствии с действующими коронавирусными ограничениями. Сотрудники заведений также не соблюдали меры безопасности.

Несмотря на то, что в Роспотребнадзоре приостановили работу баров, они самовольно возобновили работу с 5 по 9 декабря и продолжили нарушать ограничения по COVID-19.