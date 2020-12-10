Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 10 декабря

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 69,2 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1,5 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 47,9 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 9 767 371 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 6 730 118 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 15 820 042 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 10 декабря, число заразившихся коронавирусом составляло 2 541 199 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.