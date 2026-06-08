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Ленобласть вошла в топ-20 регионов России по доступности бензина

Ленинградская область по доступности бензина заняла 17-е место среди регионов России.

На среднемесячную зарплату в области можно купить 1300 литров бензина марки АИ-92, говорится в исследовании «РИА Рейтинг». Цена одного литра этого топлива в апреле в Ленобласти составила 64,07 рубля. За год цены на бензин в регионе выросли на 12,59%.

Ленобласть вошла в топ-20 регионов России по доступности бензина - На среднемесячную зарплату в области можно купить 1300 литров бензина марки АИ-92.
Фото: freepik

Лидером рейтинга доступности бензина стала Москва — жители столицы могут приобрести на свои зарплаты 2533 литра. На втором месте Чукотка с показателем 2500 литров. Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место — 2400 литров. Петербург занял девятое место с показателем 1655 литров.

Хуже всего обстоят дела на Северном Кавказе: жители Ингушетии могут купить лишь 638 литров топлива в месяц, Чечни — 760, Дагестана — 681 литр.

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