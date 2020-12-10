Задержаны производители кустарного оружия и их покупатель из Мурино

В отношении 38-летнего безработного жителя Мурино 9 декабря возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.

Он приобрел самодельное огнестрельное оружие калибра девять миллиметров, изготовленное на базе пистолета-пулемета «Кедр». Оружейные дилеры задержаны. Это трое мужчин в возрасте от 46 до 59 лет. Один прописан во Всеволожске, двое – в Петербурге.

Экспертиза установила, что сделанный ими пистолет-пулемет пригоден для боевой стрельбы. Покупатель отпущен на свободу, но обязан явиться по требованию следователя.